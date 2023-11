Collegno, uomo trovato senza vita in casa: era morto da due settimane

Nuovo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Collegno, comune della città di Torino. Intorno all’ora di pranzo di ieri, giovedì 9 novembre 2023, un uomo anziano di 87 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata in piazza Trentin. Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché non avevano sue notizie da due settimane.

In seguito alla segnalazione sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia locale. Giunti all’interno dell’appartamento a Collegno l’amara scoperta, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per quanto riguarda la causa del decesso non ci sono dubbi. In seguito alle indagini e ai dovuti controlli effettuati sul posto è stato confermato che l’anziano uomo è morto per cause naturali.

Si tratta quindi dell’ennesimo dramma della solitudine, non è noto al momento se la vittima avesse dei familiari o se fosse completamente da solo. Resta il fatto che per due settimane nessuno si è accorto della sua assenza e di ciò che era successo all’87enne mentre si trovava da solo in casa sua.

