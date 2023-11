Donna trovata morta in casa a Meduno, il marito era agonizzante: i fatti

Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre 2023 a Meduno, comune in provincia di Pordenone, i fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via Mizzieri. Le vittime sono Liliana Del Din, un’anziana donna di 82 anni, e il marito Pasquale Tamai, coetaneo della moglie. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con loro, preoccupati hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine suo luogo in cui si è svolta la vicenda ieri pomeriggio a Meduno. Dopo aver forzato una finestra i pompieri sono entrati in casa ed è in quel momento che hanno fatto la tragica scoperta. Per l’anziana donna non c’era più nulla da fare. La donna è stata trovata senza vita in camera da letto. In casa c’era anche il marito ma è stato trovato in un’altra stanza. L’uomo era in salotto e nemmeno lui stava bene, lo hanno trovato ferito e agonizzante.

Saranno le indagini a chiarire con esattezza cosa sia successo all’interno dell’abitazione della coppia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un delitto o di una tragedia. Dopo il ritrovamento l’anziano uomo è stato subito trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, al momento non sono trapelati altri dettagli in merito alle sue condizioni di salute.

