Goito, bimbo di 4 anni investito da un camion: lotta tra la vita e la morte

Dramma a Goito, in provincia di Montava, i fatti si sono svolti nella mattinata di ieri lunedì 6 giugno 2022. Un bimbo di soli 4 anni è stato investito da un camion che proveniva da Brescia, un terribile incidente che potrebbe costargli la vita. La giovanissima vittima era insieme alla madre, non appena ha visto arrivare il padre dall’altra parte della strada si è messo a correre per raggiungerlo.

Il piccolo ha attraversato la strada senza guardare, il conducente del camion ha tentato di frenare ma non è riuscito ad evitarlo, lui stesso alle forze dell’ordine ha fatto sapere che è sbucato all’improvviso. Non lo ha colpito in pieno e l’impatto è avvenuto a bassa velocità. Il bimbo è stato però sbalzato comunque sull’asfalto e ha perso i sensi, davanti agli occhi disperati dei suoi genitori e di colui che lo ha investito.

In seguito alla tragica vicenda avvenuta a Goito intorno alle 11 di ieri mattina immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Borgo Trento di Verona. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime, lotta tra la vita e la morte.

