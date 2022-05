Turbigo, passeggino travolto da un auto: ferita bimba di un anno

La drammatica vicenda è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio 2022 a Turbigo, comune della città di Milano. In via Alessandro Volta una donna e la sua bimba di un anno che si trovava nel passeggino sono state improvvisamente travolte da un’auto. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso.

Le due vittime sono state trasportate d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’incidente. Fortunatamente però non sono in pericolo di vita. Polizia e Carabinieri indagano per chiarire l’esatta dinamica della vicenda avvenuta stamattina a Turbigo. Stando alle prime informazioni sul caso la donna insieme alla sua bambina stavano attraversando la strada quando il conducente dell’auto che le ha investite a causa di un momento di distrazione le ha travolte non accorgendosi della loro presenza.

È stato alquanto violento l’impatto, la piccola che si trovava nel passeggino è infatti balzata fuori finendo sull’asfalto. In un primo momento le sue condizioni erano sembrate gravi. I sanitari, però, sono riusciti a stabilizzarla e non rischia la vita. La madre non ha riportato ferite, la paura per l’accaduto è stata però tremenda per la donna.

