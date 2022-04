Lurano, bimbo di due anni precipita dal secondo piano: è grave

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 aprile 2022 a Lurano, in provincia di Bergamo. Un bambino di soli due anni di origini straniere è improvvisamente precipitato dal balcone dell’abitazione in un cui vive con i suoi genitori, in via San Lino. Ad allarmare i soccorsi è stata una donna che si trovava in zona, questa dopo essere uscita da un ambulatorio medico lì vicino ha visto il piccolo a terra.

A prestare i primi soccorsi alla giovanissima vittima in attesa dell’ambulanza è stato il medico in cui era appena stata la passante che ha trovato il piccolo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dell’elisoccorso sul luogo della terribile vicenda avvenuta oggi a Lurano. Il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brescia in condizioni gravi, il volo che ha fatto è di circa sei metri.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il bimbo di due anni mentre giocava in casa è sfuggito alle attenzioni dei suoi genitori e si è arrampicato in una finestra che si trova al secondo piano, nel sottotetto. Sembra che questa non avesse ne vetri ne inferriate. Il piccolo dopo essersi arrampicato ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

