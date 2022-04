Trenzano: 11enne travolto da un’auto mentre si reca a scuola in bici

Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, martedì 5 aprile 2022 a Trenzano, in provincia di Brescia. Mentre si stava recando a scuola come ogni mattina con la sua bicicletta, un bimbo di soli 11 anni è stato improvvisamente travolto da un’auto intorno alle 8.15 in via Don Girolamo Pietta, a pochi passi dalla sua scuola. La giovane vittima conosceva bene la strada, la percorreva infatti ogni giorno per andare a scuola.

Fortunatamente l’impatto è avvenuto a bassa velocità, il bimbo però è comunque caduto sull’asfalto dopo lo scontro. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, i sanitari dopo avergli prestato i primi soccorsi lo hanno portato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per ricevere le cure necessarie e per tutti gli esami del caso. La giovane vittima a causa dell’impatto sembra aver riportato alcune contusioni e forse anche qualche frattura. Fortunatamente, però, non è in pericolo di vita.

Sul luogo della vicenda avvenuta stamattina a Trenzano anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti hanno raccolto anche le testimonianze dei presenti e indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE -> Cremona, 17enne aggredito con manganello e machete: i fatti