Kevin Strickand, un uomo afroamericano di 62 anni, dopo 43 anni di carcere è stato scagionato da un giudice. Aveva ottenuto l’ergastolo per aver ucciso tre uomini bianchi, un triplice omicidio che però non ha mai commesso. L’ennesimo caso di mala giustizia, aggravato probabilmente dai pregiudizi raziali. Era stato condannato ingiustamente per l’omicidio di tre giovani ragazzi, nonostante non ci fossero prove contro di lui.

Più familiari gli avevano fornito un alibi, i killer avevano anche ammesso che lui non aveva partecipato all’uccisione delle tre vittime. Fu arrestato in base alla testimonianza di Cynthia Douglae, l’unica persona sopravvissuta al triplice omicidio. La ragazza, a causa delle pressioni degli investigatori indicò Strickand, provò poi a cambiare la sua versione dei fatti ma fu inutile.

Dopo 43 lunghi anni il giudice James Welsh ha cancellato la sentenza dicendo che la fiducia della Corte nella condanna di Strickland è minata al punto che non può reggere. Ha trascorso ingiustamente quasi tutta la sua vita in carcere ma ora è finalmente libero. Il 62enne oggi ha solo due desideri, il primo è quello di potersi recare sulla tomba della madre e il secondo è quello di andare sull’Oceano poiché non lo ha mai visto di persona.

