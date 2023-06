Luca Vetrone sbotta contro una naufraga: insulti pesanti nella notte

È scoppiato un nuovo litigio all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, questa volta a sbottare duramente è stato Luca Vetrone. A pochi giorni dalla finale si è scagliato contro una naufraga svelando di essere stato pesantemente insultato nella notte mentre le telecamere non riprendevano. Aveva chiesto alla sua compagna di avventura di ripetere ciò che gli aveva detto ma lei si è rifiutata.

Ad infastidire il naufrago è stato l’atteggiamento di Helena Prestes. Queste le sue parole: “Ieri notte mi ha offeso pesantemente, ha usato termini forti. E da furba l’ha fatto quando non era ripresa.” Alla naufraga ha chiesto se aveva paura delle telecamere. L’ha poi accusata di essere finta e lecchina nei confronti di Andrea, a detta sua alle sue spalle ha detto di aver perso la prova a causa sua. Luca Vetrone ha poi ribadito di essere stato pesantemente insultato e ha accusato la modella brasiliana di essere falsa e costruita.

Helena Prestes non è certo rimasta in silenzio. Ha fatto sapere che il naufrago fa gesti brutti e l’ha accusata di avergli gettato la sabbia nella stuoia. A detta sua non è vero ma gli ha comunque chiesto scusa, lui però continuava ed è per questo che gli ha detto di non romperle i cavolons e lo ha mandato a fa***lo.

