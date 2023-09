Marica Pellegrinelli confessa: “Eros? È una persona che amerò sempre”

In un’intervista rilasciata al settimanale F Marica Pellegrinelli è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. I due sono stati legati sentimentalmente per dieci anni, dal 2009 al 2019, dalla loro unione sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Insieme sono stati molto felici, sembravano davvero affiatati e complici ma quattro anni fa le loro strade si sono divise.

L’ex moglie del noto cantante durante l’intervista ha detto che separarsi non è mai facile, oggi però pensa di aver avuto dieci anni belli con l’ex marito. Ha poi aggiunto: “È una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso.” Durante gli anni trascorsi al fianco di Eros Ramazzotti ha instaurato un rapporto speciale anche con la sua prima figlia, nata dalla storia d’amore con Michelle Hunziker.

Parlando di Aurora Ramazzotti l’attrice ha detto che per dieci anni è stata sua ‘figlia’ e il loro rapporto rimane inalterato. La considera un dono perché l’ha aiutata ad essere una madre migliore per i suoi figli. Da circa due anni Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore con William Djoko, tra i loro progetti di coppia c’è anche quello di avere un figlio. Lei stessa ha rivelato di aver aspettato per la nuova gravidanza a causa dei problemi di salute affrontati negli ultimi due anni, perché temeva una recidiva. Ha poi concluso dicendo che è arrivato il momento di avere un altro figlio, diventerà presto mamma per la terza volta? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

