Raoul Bova a Belve: le rivelazioni sull’ex e sull’omosessualità

Raoul Bova sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata che andrà in onda domani, martedì 3 ottobre 2023 su Rai Due. Tra le varie cose ha parlato delle voci nate sulla sua presunta omosessualità dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Giordano. In una vecchia intervista concessa a Vanity Fair aveva chiarito di non essere gay, alla conduttrice ha detto che non si ha la lucidità in quel periodo di dire sempre cose esatte.

Lui aveva solo smentito quello che si diceva sul suo conto, a detta sua molti parlano di questo lato un po’ così, però ognuno la pensa come vuole. L’attore ha poi parlato della sua attuale compagna, Rocío Muñoz Morales dicendo che hanno dovuto superare lo scetticismo sulla loro storia d’amore e gli attacchi, però sono andati avanti credendo in loro stessi. All’inizio la loro fu una relazione alquanto chiacchierata, non solo per la differenza d’età ma perché lo accusarono di aver lasciato la moglie per la giovane attrice.

Quando i due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – il viaggio Raoul Bova era ancora sposato, la loro relazione iniziò dopo la sua separazione. In più occasioni ci ha tenuto a precisare di non aver tradito l’ex moglie, in una passata intervista aveva fatto sapere di essere stato fedele fino al punto in cui aveva capito che la sua storia stava finendo. A quel punto aveva preferito non continuare ad avere relazioni parallele, aveva poi aggiunto: “Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”.

