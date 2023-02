Davide Donadei giudica duramente un’ex gieffina: “Per me è follia”

Davide Donadei al Grande Fratello Vip ha fatto uno scivolone che di certo non è passato inosservato. Durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon ha rivolto dure critiche nei confronti di un’ex gieffina per aver preso una scelta nella casa più spiata d’Italia che lui non condivide affatto.

Di cosa si tratta? Mentre parlavano i tre concorrenti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno ricordato il grave lutto che Dayane Mello ha dovuto affrontare quando era nella casa. L’ex gieffina ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e decise di non abbandonare la casa dopo aver scoperto che il fratello era tragicamente morto. In quel periodo c’erano ancora dure restrizioni per via del Covid-19 e la modella brasiliana non avrebbe potuto raggiungere la famiglia in Brasile. Decise infatti di rimanere in gioco per poter contare almeno sul supporto dei suoi compagni di avventura.

Davide Donadei ha chiaramente detto che lui avrebbe subito abbandonato il reality. Tra le varie cose ha detto: “Per me è follia. Ho capito che il fratello non era in Italia, ma non puoi stare vicino a tua madre o tuo padre che soffrono per questa roba?! Io penso ai miei rapporti“. La Pelizon ha subito replicato dicendo che Dayane Mello non sarebbe comunque riuscita a vedere il fratello, nemmeno la Fiordelisi si è detta d’accordo con il duro giudizio del gieffino. L’ex gieffina al momento non ha ancora replicato alle parole di Donadei, romperà il silenzio sui social per rispondere alle critiche? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

