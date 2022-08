Dayane Mello svela: “Rosalinda Cannavò? Non è una mia amica”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono conosciute nella casa più spiata d’Italia durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Le due per un po’ sono state inseparabili, per settimane in molti sono stati convinti che tra loro stesse nascendo qualcosa di più di una bella amicizia.

Il loro rapporto è notevolmente cambiato con l’ingresso di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. L’intesa e la complicità tra il figlio di Walter Zenga e l’attrice è stata chiara a tutti sin dall’inizio, per lui la splendida siciliana ha anche lasciato l’ex fidanzato Giuliano. Con il tempo Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono allontanate sempre di più e le cose sono peggiorate dopo il reality.

In che rapporti sono oggi? La modella brasiliana in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha chiaramente detto che non sono amiche, non si vedono e non si sentono più. Tra le varie cose l’ex gieffina ha detto: “Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro.” Più volte ha ribadito che per lei Rosalinda Cannavò non è un’amica. Parlando poi del suo rapporto con Zenga ha detto che i due insieme le piacciono e spera che lei sia felice.

