Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle: “Selvaggia? Non deve esagerare”

Mancano pochi mesi alla messa in onda della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, alla trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno parteciperà anche Iva Zanicchi. La talentuosa e stimata cantante è pronta a mettersi in gioco nei panni di concorrente, a rivelare la novità ci ha pensato proprio lei ospite di Pino Strabioli nella trasmissione Grazie dei Fiori su Radio2.

La cantante ha fatto sapere di essere una chiacchierona ed è per questo che ha voluto rivelare cosa farà in autunno. A detta sua adora ballare ed è per questo che parteciperà a Ballando con le Stelle. Alla conduttrice ha detto di non avere nessun rispetto nei suoi confronti perché si esibirà anche nel rock and roll. Iva Zanicchi non ha nessuna intenzione di lasciarsi intimorire dalla giuria, senza troppi giri di parole ha rivolto un avvertimento a Selvaggia Lucarelli. Queste le sue parole: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!“

La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda a partire dall’8 ottobre su Rai Uno e Iva Zanicchi non vede l’ora di affrontare questa nuova avventura. Al momento non sono trapelati gli altri nomi dei concorrenti che parteciperanno al programma di Milly Carlucci. Non ci resta che attendere per scoprire il cast completo della 17esima edizione.

