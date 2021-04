Oscar 2021: il 25 aprile la cerimonia, tutto ciò che c’è da sapere

Oscar 2021: quest’anno sono slittati di circa due mesi dal solito appuntamento. A causa della pandemia da Covid infatti la serata delle premiazioni è stata fissata per il 25 aprile (da noi sarà già notte fonda). Saranno comunque molti gli italiani che seguiranno la cerimonia in diretta. Questa edizione in particolar modo vista la presenza dell’Italia in gara con Laura Pausini e il film ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone.

Laura Pausini si esibirà durante la cerimonia

Le nomination dei premi Oscar 2021 sono state rese note ormai più di un mese fa in una diretta streaming affidata a Nick Jonas e la moglie Priyanka Chopra. La nostra Laura Pausini è in lizza nella categoria per la miglior canzone con Io sì (Seen), scritta per il film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sè’ e già vincitrice del Golden Globe. Gli altri brani a contendersi la statuetta sono: Fight For You da ‘Judas and the Black Messiah’, Hear My Voice da ‘Il processo ai Chicago 7’, Husavik (My Hometown) da ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’, Speak Now da ‘One night in Miami’.

Un’altra grande emozione per Laura Pausini è arrivata proprio nei giorni scorsi quando è stata confermata per esibirsi dal vivo sul palco del Dolby Theatre. Subito dopo la notizia, la cantante ha rilasciato a La Repubblica queste parole: “Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo perché, perché sta succedendo tutto a me?”. Ha svelato inoltre di non accontentarsi mai, di voler fare sempre di più e di non aver ancora realizzato il tutto: “Sono situazioni talmente grandi che non riesco neppure bene a metterle a fuoco”.

La cerimonia degli Oscar 2021

Le premiazioni avverranno in diretta dallo storico teatro di Los Angeles, il Dolby Theatre, nella notte tra il 25 e il 26 aprile. In Italia saranno trasmesse live su Tv8 e su Sky Cinema a partire da mezzanotte e un quarto. E’ stato annunciato che alla conduzione della cerimonia non ci sarà un unico presentatore, bensì un cast formato da alcune star hollywoodiane. Per il momento tra i nomi annunciati ci sono quelli di Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Reese Whiterspoon, Halle Berry. Ma non solo, anche: Angela Bassett, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Renée Zellweger e Zendaya.

A differenza dei Golden Globes, per questa occasione sarà presente il pubblico in sala. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie in atto, il numero sarò limitato a 170 persone. Gli organizzatori hanno fatto sapere che per i conduttori non sarà obbligatoria la mascherina quando si troveranno davanti alla telecamera. Dovranno invece indossarla in tutti gli altri momenti. “Le maschere giocheranno un ruolo fondamentale nella storia raccontata dalla cerimonia. So che può sembrare un po’ criptico, ma stiamo preparando qualcosa che non è mai stato fatto prima, sembrerà di guardare un film”, il regista Steven Soderbergh non ha rivelato troppo usando queste parole durante la conferenza insieme ai produttori Jesse Collins e Stacey Sher.