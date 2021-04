L’annuncio è arrivato solo poche ore fa, ma la notizia era tra le più attese dagli appassionati della serie televisiva: presto ci sarà uno spin off di How I Met Your Mother. Il nuovo progetto, le cui riprese sono già iniziate negli Stati Uniti, si chiamerà How I Met Your Father e avrà come protagonista principale uno dei volti più amati dai giovani e non solo, l’attrice americana Hilary Duff.

In arrivo lo spin off di How I Met Your Mother: l’annuncio di Hulu

A comunicarlo è stata la famosa piattaforma di streaming, Hulu, che produrrà la nuova serie tv. Inoltre, ha anticipato che sarà distribuita in tutto il mondo a partire dal 2022. In Italia, questa versione al femminile di HIMYM, verrà molto probabilmente rilasciata su Disney+.

In attesa di avere maggiori informazioni in merito alla sua messa in onda, sono già circolate sul web le prime indiscrezioni sulla trama. Tra i protagonisti ci sarà non un padre, ma bensì una madre, ovvero Sophie. Ambientato nel 2021, How I Met Your Father vedrà l’alter ego di Ted alle prese con alcuni ricordi, raccontando al figlio unico come ha conosciuto il padre.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Hulu in merito alla nuova serie tv: “How I Met Your Father ci catapulterà indietro all’anno 2021, quando Sophie e il suo intimo gruppo di amici si ritrovano in mezzo ai dubbi su chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni infinite”.

Il commento di Hilary Duff

Tra i produttori dello spin off di How I Met Your Mother ci sono proprio i creatori della serie originale, Carter Bays e Craig Thomas, che tramite i propri profili social hanno annunciato il nuovo show. Composto da 10 puntate, HIYF vedrà il ritorno sul piccolo schermo anche di Hilary Duff, ex stellina Disney, meglio conosciuta per il suo ruolo di Lizzie McGuire. L’attrice, negli scorsi mesi, era stata coinvolta nel progetto relativo al sequel della serie tv Disney, poi naufragata nel giro di poche settimane. Così, l’idea di rivederla tra i protagonisti di un show televisivo, l’ha entusiasmata così tanto da accettare subito la proposta che le era stata fatta.

