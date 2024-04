Gabriel Garko torna a parlare del coming out: “L’ho fatto per…”

Per anni Gabriel Garko ha mentito in merito al suo orientamento sessuale, nel 2020 però ha deciso di rivelare la verità. Approdato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò ha letto una lettera in lacrime è ha svelato di essere gay, da quel momento ha potuto togliere la maschera e vivere in totale libertà.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 3 aprile 2024, ha svelato il motivo che lo spinse a dire tutta la verità. Queste le sue parole: “Il mio coming out? Devo confessare che l’ho fatto per me stesso, non per gli altri.” A detta sua ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per se stesso. Pensa infatti che se si fa una cosa con l’idea di essere un modello per gli altri si diventa esibizionisti, invece se le fai per te stesso è un sentimento puro.

Gabriel Garko ha fatto sapere di essere maturato molti in questi anni, ha avuto più tempo per metabolizzare e per guardarsi dentro, oggi è più sicuro di sé. Quando gli è stato chiesto se è felice ha rivelato che è una parola che non gli piace, preferisce sereno. Il motivo? Perché pensa che la felicità dura un attimo, invece la serenità è più a lungo termine.

