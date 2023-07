Antonella Fiordelisi su Edoardo: “La nostra storia? Spero continuerà”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia litigavano spesso, ma riuscivano sempre a ritrovarsi. Finito il programma hanno iniziato a convivere e sembravano molto complici, anche se le discussioni non mancavano mai.

Da circa un mese la loro relazione è giunta al capolinea, in più occasioni lei ha rivelato sui suoi profili social che sta soffrendo molto per via della rottura. Moltissimi loro fan sperano in un ritorno di fiamma, ad oggi però non si sono ancora ritrovati. L’ex gieffina nelle scorse ore è tornata a parlare di Edoardo Donnamaria sul suo profilo Instagram. Un utente le ha chiesto di elencare tre pregi dell’ex fidanzato, lei ha detto che è affascinante. Ha poi fatto sapere che è molto dolce, ma solo quando è tranquillo perché quando si arrabbia è una vipera. Il terzo pregio? Lo ha definito un avvocato difensore, però non sa se lo sarà ancora.

La rottura tra i ‘Donnalisi’ potrebbe non essere definitiva, Antonella Fiordelisi ha chiaramente detto che spera ancora in una loro riconciliazione. Lei stessa ha detto: “Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì.”

