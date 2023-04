Sarah Felberbaum, problemi con il cibo e depressione: cosa ha svelato

In un’intervista concessa al settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola da ieri 20 aprile 2023, Sarah Felberbaum si è lasciata sfuggire alcune interessanti ed inedite rivelazioni sulla sua vita privata. Dopo la nascita del secondo figlio, Noah, ha avuto dei problemi legati al cibo. A detta sua è la prima volta che parla senza vergogna e con onestà del percorso che ha affrontato, il peggio è ormai passato ma ogni tanto torna ancora dallo specialista.

La moglie del noto ex calciatore Daniele De Rossi ha attraversato un momento davvero difficile, solo la suocera notò che stava così male. Quando il secondo figlio aveva solamente un mese lei tornò a lavorare, i suoi impegni professionali era molti in quel periodo e non aveva molto tempo per se stessa. Iniziò quindi a sperimentare la depressione e problemi col cibo.

Sarah Felberbaum ci ha poi tenuto a precisare che senza il sostegno, la vicinanza e l’amore del marito non sarebbe riuscita a sconfiggere la depressione. Parlando di lui ha detto: “Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici.” I due stanno insieme da circa 11 anni e dal loro amore sono nati due figli. All’inizio lei non credeva che avrebbe funzionato, invece sono diventati presto inseparabili, ad oggi sono più innamorati e uniti che mai.

