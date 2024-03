Gabriel Garko ha ritrovato l’amore: la rivelazione dell’attore a Verissimo

Gabriel Garko è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, sabato 23 marzo su Canale 5. Insieme a lui la splendida attrice Anna Safroncik per la promozione della nuova fiction Mediaset che li vede protagonisti intitolata Se potessi dirti addio, andrà in onda su Canale 5 dal 29 marzo.

I due non avevano mai lavorato insieme e sul set è nata subito una complicità incredibile. Come al solito la Toffanin ha fatto qualche domanda personale agli attori ed è emerso che lui ha ritrovato l’amore. Nel 2022 Gabriel Garko aveva fatto sapere di essere single e di aver ritrovato la serenità da solo. Aveva rivelato di essersi innamorato più volte nella sua vita e di aver avuto storie d’amore importanti però pensava che ad un certo punto innamorarsi diventa sempre più difficile.

L’attore però sembra esserci riuscito a trovare la persona giusta, che è stata in grado di fare breccia nel suo cuore. Alla conduttrice ha detto che lui è riservato, lo è sempre stato, ma dipende tutto anche dalla persona che si ha al fianco. A detta sua se l’altra persone fa parte del mondo dello spettacolo è un conto, ma se non ne fa parte è un altro conto e va rispettato. Gabriel Garko ha poi svelato che è molto sereno, sta bene ed è molto felice. Questa la replica della Toffanin: “Ok sei fidanzato, lo dico io! Da quello che hai detto si capisce che sei fidanzato“.

