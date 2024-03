Giuseppe Garibaldi dopo il GF: “Devo ancora digerire l’uscita, fa male”

Giuseppe Garibaldi è stato eliminato al Grande Fratello durante la semifinale andata in onda ieri, giovedì 21 marzo su Canale 5. L’esito del televoto ha lasciato molti senza parole, in tantissimi infatti facevano il tifo per lui ed erano convinti che sarebbe arrivato in finale. Quando ha scoperto che avrebbe dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia l’ex gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime per un mix di emozione e delusione.

Anche Alfonso Signorini è apparso molto dispiaciuto, al concorrente ha chiaramente detto che avrebbe voluto vederlo in finale, lui ci sperava. Ci ha tenuto poi a dirgli che è stato un gran bel concorrente e che se iniziasse un altro Grande Fratello domani lo sceglierebbe subito. Parole speciali per Giuseppe Garibaldi anche da parte di Cesara Buonamici. L’opinionista ha detto al bidello calabrese di essersi commossa, pensa che sia stato l’uomo più buono e generoso di questa edizione e anche lei pensa che meritava la finale.

Dopo il reality anche Giuseppe Garibaldi ha rotto il silenzio e ha commentato la sua eliminazione. Queste le sue parole: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria.” L’ex gieffino è anche tornato sui social nelle scorse ore, tramite una storia postata su Instagram ha ammesso che deve ancora digerire l’uscita che fa un po’ male, però è felice di aver dato tutto se stesso con sincerità e onestà.

LEGGI ANCHE -> Greta in lacrime al GF, Garibaldi la consola: “Lui ti vuole bene”