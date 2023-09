Grande Fratello, la nuova edizione è stata prolungata: l’indiscrezione

Manca pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini su Canale 5. La prima puntata del noto reality andrà in onda lunedì 11 settembre 2023, con un cast composto da 22 concorrenti. Diversi i cambiamenti adottati dalla produzione, nella casa più spiata d’Italia non ci saranno solo volti noti del mondo dello spettacolo ma anche persone sconosciute che avranno modo di farsi conoscere dal pubblico davanti alle telecamere.

Rispetto alle ultime edizioni ci sarà un drastico cambiamento anche in merito alla durata del reality. Stando alle indiscrezioni però la data della finale è stata già rimandata. A rendere nota la novità ci ha pensato Agent Beast su Twitter, account che spesso svela anticipazioni e indiscrezioni inerenti al mondo televisivo. Tramite un tweet ha fatto sapere che il Grande Fratello è stato prolungato fino a gennaio 2024, in attesa di una proroga successiva dei termini pattuiti. Si legge poi: “Preparatevi per altri drammi, emozioni e colpi di scena! Ecco l’inattesa rivoluzione di Pier Silvio.”

Se l’indiscrezione fosse vera anche quest’anno i concorrenti dovranno prendere una decisione a dicembre, quella di abbandonare il Grande Fratello o restare in gioco trascorrendo le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia. Ci saranno altre novità? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci condurrà un nuovo programma? Parla lei