Elisabetta Gregoraci condurrà un nuovo programma? Parla lei

Elisabetta Gregoarci ha riscosso non poco successo con la conduzione di Battiti Live, noto programma condotto insieme ad Alan Palmieri su Italia Uno. A breve potremmo vederla al timone di un nuovo programma sul piccolo schermo. A lasciarlo intendere è stata proprio lei in un’intervista concessa a Superguida Tv in occasione della sua partecipazione al Festival del cinema di Venezia.

La nota ed amata conduttrice tra le varie cose ha detto: “Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando.” Ha poi rivelato di avere un sogno nel cassetto, quale? Quello di condurre un programma basato sulle emozioni e storie vere dal momento che le piace molto il contatto con il pubblico e con la gente. Più che un talk show pensa a qualcosa come ‘confidarsi con Elisabetta’, un salotto con le amiche dove poter raccontare straordinarie storie.

Qualche anno fa l’abbiamo vista nella casa del Grande Fratello Vip nei panni di concorrente, in futuro potrebbe partecipare ad altri reality? In merito a ciò ha ammesso che quella è stata un’esperienza davvero forte ed è felice di averla vissuta. Non ha negato la possibilità di ripetere una simile esperienza dicendo che in futuro vedremo cosa accadrà.

