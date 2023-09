Sophie Codegoni a Pechino Express? Svelato il motivo della rinuncia

Stando ai rumors era tutto pronto per la partecipazione di Sophie Codegoni alla nuova edizione di Pechino Express. La giovane e splendida influencer avrebbe dovuto far parte del cast in coppia con Antonella Fiordelisi, a rivelarlo è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia su SDL tv Gossip. Le due hanno anche pubblicato un selfie sui loro profili Instagram che le ritraeva a pranzo insieme, sembra che stessero festeggiando il nuovo lavoro in televisione.

Le loro agenzie avevano dato l’ok in merito ai contratti e alle cifre per il reality, però quando Alessandro Basciano ha scoperto tutto è andato su tutte le furie. In quel periodo i due erano in crisi ed è per questo che l’ex gieffino non sapeva nulla. Stando al giornalista per Alessandro Basciano non era una scelta consona quella che vedeva Sophie Codegoni lontana da casa per settimane per vivere la nuova esperienza televisiva dal momento che la figlia Celine Blue è nata solo pochi mesi fa.

Questo a quanto pare è il motivo che li aveva spinti a prendere le distanze, lui avrebbe anche contattato i suoi legali. Quando l’amore è forte però col tempo arrivano le giuste riflessioni, Sophie Codegoni infatti ha rinunciato a Pechino Express ed è tornata dalla sua famiglia.

