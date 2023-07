Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro: furiosa lite con Sonia

A lanciare l’indiscrezione poco fa è stato Fabrizio Corona tramite il suo account Telegram, l’ex re dei paparazzi ha assicurato che Sophie Codegoni non vestirà più i panni di Bonas ad Avanti un altro. L’ex gieffina ha fatto parte del cast del programma condotto da Paolo Bonolis per una sola edizione e sembra che non ne farà più parte. Il motivo? A quanto pare avrebbe litigato in modo alquanto animato con Sonia Bruganelli.

Corona ha fatto sapere che le sue sono addirittura arrivate quasi alle mani durante la registrazione di una delle ultime puntate di Avanti un altro. Queste le sue parole: “Vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione.” L’ex paparazzo ha poi fatto sapere che una persona presente durante la lite gli ha raccontato che è dovuta intervenire per evitare che le due arrivassero alle mani. A detta sua i casting per il ruolo di Bonas sono di nuovo aperti, Sophie Codegoni sarebbe stata fatta fuori subito.

Fabrizio Corona per dimostrare che ciò che dice è vero ha anche pubblicato l’audio che la ragazza che si è messa in mezzo tra Sophie e la Bruganelli gli ha inviato per spiegargli cosa fosse accaduto. A quanto pare si tratta di una donna molto nota ma ha preferito restare anonima, ha però confermato che Sonia e l’ex gieffina se ne sono dette di tutti i colori.

