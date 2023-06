Enzo Miccio si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua sfera personale in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Da circa un anno e mezzo è tornato single e al momento sembra che non ci sia nessuno a fargli battere il cuore. Il famoso wedding planner ha anche rivelato che non avrà figli, anche se gli piacerebbe.

Tra le varie cose ha infatti detto: “Io vorrei tantissimo essere padre. Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità”. Ha rivelato che il desiderio di paternità gli è venuto da poco tempo, prima non ci pensava affatto, i suoi amici infatti lo chiamato Erode. Enzo Miccio ha continuato dicendo di essersi posto delle domande perché sono tantissime le responsabilità che subentrano quando si decide di avere un figlio. Alla fine lui è arrivato ad una rinuncia, ha infatti ribadito che non diventerà padre.

Enzo Miccio ci ha tenuto a precisare che non condanna e non giudica le coppie del mondo Lgbt che invece vogliono dei figli, al contrario ammira chi è in grado di crescere dei bambini a prescindere dal tipo di coppia in cui è. Pensa infatti che se il desiderio di genitorialità è così forte niente e nessuno può ostacolarlo, né l’essere single né la legge.

