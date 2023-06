Diamante, storia finita con Nikita Pelizon: “Il momento è sbagliato”

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’era stato un riavvicinamento tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Dopo il reality stavano provando a capire se c’era ancora speranza per il loro amore, ma a distanza di qualche mese lui ha fatto sapere che la loro relazione è giunta al capolinea. Ad oggi non si vedono più e pensa che forse non si siano mai frequentati davvero.

Tramite alcune storie postate su Instagram ha raccontato che hanno provato a trascorrere un po’ di tempo insieme ed è stato un sogno. Continua a pensare che sono connessi e che riescono a parlarsi con lo sguardo, ma questo a volte non basta. Matteo Diamante ha poi svelato: “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro.” A detta sua ci ha messo un po’ a capire perché era distratto dal fatto che si dedicava molto a lei.

L’ex fidanzato di Nikita Pelizon credeva di poter costruire con lei qualcosa con solide basi, ma non è possibile. Quando stavano insieme erano felici ma a detta sua si cresce e si cambia. Ci ha tenuto a precisare che rifarebbe tutto perché è stato bellissimo, ha poi aggiunto: “È solo il momento che è sbagliato.” Matteo Diamante ha ribadito che tra lui e l’ex gieffina c’è chimica, attrazione e tanto bene ed è convinto che il loro resterà un rapporto speciale e le ha augurato tutto il bene e l’amore del mondo.

