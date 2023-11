Giuseppe Garibaldi non è single? La presunta fidanzata svela la verità

Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello ha avuto una liaison con Beatrice Luzzi e ha manifestato un importante interesse per Samira Lui. Sembra però che fuori dalla casa più spiata d’Italia sia già impegnato sentimentalmente. A farsi sfuggire inedite rivelazioni è stata proprio la presunta fidanzata del gieffino dopo essersi messa in contatto con Deianira Marzano ed Amedeo Venza.

Agli esperti di gossip ha rivelato di aver sentito Giuseppe fino a pochi minuti prima del suo ingresso al Grande Fratello. Anche in quella occasione lui le ha ribadito l’amore che prova per lei. A detta sua la loro è una relazione importante, insieme hanno pensato a dei progetti per il futuro. Al momento la sua identità non è stata ancora resa nota, ma la ragazza è apparsa alquanto infastidita. Di certo non pensava che per hype il fidanzato avrebbe iniziato una storia con una donna.

La presunta fidanzata di Giuseppe Garibaldi ha anche detto di aver avuto dei dubbi in passato quando le ha raccontato di aver avuto una relazione con una donna più grande del mondo dello spettacolo. Questo le fa pensare che lo fa perché vuole farsi spazio in quel mondo. Ha poi aggiunto: “Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo.” A detta sua ha reso nota la loro relazione perché è giusto che la gente sappia la verità.

