GF a Giuseppe Garibaldi manca Beatrice, Aniza spiazza: “È solo noia”

Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello Vip ha avuto una liaison con Beatrice Luzzi, da qualche giorno però i due hanno messo fine alla loro ‘relazione’. I due non si sono detti addio in modo sereno, lui aveva addirittura minacciato di rovinare il percorso dell’attrice, nelle scorse ore però ha ammesso di sentire la sua mancanza.

Chiacchierando con Anita e Rosy ha detto che è una sensazione strana quella che prova, però Beatrice gli manca. Sono in molti a pensare che lo abbia detto solo perché stasera potrebbe essere eliminato dal reality, il gieffino infatti è tra i concorrenti che sono finiti al televoto. A spiazzare è stata la risposta della Olivieri, a detta sua Giuseppe sente solo la mancanza ‘fisica’ della compagna di avventura ed è dettata solo dalla ‘noia’.

La gieffina si è detta convinta che fuori dalla casa più spiata d’Italia non gli importerebbe proprio nulla di Beatrice. Ha poi ribadito: “Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza.” Anche Rory la pensa come Anita, a Giuseppe Garibaldi ha consigliato di non provare a riavvicinarsi alla Luzzi altrimenti finirà per ‘rimbambinirsi’ ancora.

