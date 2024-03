Giuseppe Garibaldi su Beatrice svela: “Senza microfono mi ha detto…”

Il rapporto di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha affrontato molte turbolenze nella casa del Grande Fratello. All’inizio c’era moltissima complicità ed erano diventato molto più che semplici amici, col tempo però sono nate diverse tensioni che li hanno allontanati. Il gieffino per un po’ è stato costretto a lasciare la casa a causa di alcuni problemi di salute. Da quando è tornato le cose con l’attrice stanno prendendo una piega diversa.

Parlando con Letizia Petris il gieffino ha rivelato che Beatrice Luzzi per il suo compleanno gli ha scritto che la loro è stata una magia incancellabile. Ha poi ammesso che a lui piace e l’ha pensata molto quando è stato male la prima volta ed era convinto che anche lei pensasse a lui. In seguito al secondo malore quando è tornato nella casa del Grande Fratello hanno parlato senza microfono. In merito a ciò ha svelato: “Mi ha detto ‘mi prenderò più cura di te’ e tante belle cose.”

Il gieffino le ha risposto dicendo di farlo senza farsi troppi problemi e senza pensare al resto. Per molto tempo non si sono parlati, Giuseppe Garibaldi pensa che il loro problema sia stato il fatto che pensavano sempre al passato. Non riuscivano ad affrontare tutto e andare avanti.

