Edoardo Donnamaria svela con chi non ha più rapporti dopo il GF Vip

Edoardo Donnamaria ieri è stato ospite delle sorelle Selassié a Suite Selassié, dove tra le varie cose è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi e della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dopo il reality si sta dedicando alla musica, ha infatti parlato anche del suo nuovo singolo. Nella casa più spiata d’Italia sembrava aver trovato l’amore, ma il rapporto con l’influencer salernitana non è durato a lungo.

L’ex gieffino ha fatto sapere che già da tempo non parla dell’ex, la loro storia è finita però ci ha tenuto a precisare che per lui rimarrà un affetto perché anche se breve la loro relazione è stata intensa. Ha poi continuato dicendo che lui e Antonella sono stati molto bene, però non ha voluto creare aspettative. La Fiordelisi farà parte del cast della nuova edizione di Pechino Express, lui si augura che la nuova esperienza vada bene e pensa che possa fare al caso suo dal momento che è una sportiva.

Per quanto riguarda l’attuale rapporto che ha con i suoi ex compagni di avventura Edoardo Donnamaria ha svelato: “Con chi non parlo? In realtà solo con Antonino Spinalbese non ho rapporti. Non ce li ho avuti dentro la Casa e non li ho fuori”.

