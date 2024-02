Beatrice Luzzi critica Varrese: “È pesante in tutto quello che fa”

Aumenta sempre di più la tensione tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Tra loro non corre affatto buon sangue e non fanno assolutamente nulla per nasconderlo, al contrario approfittano di ogni situazione per attaccarsi e criticarsi nella casa più spiata d’Italia.

Ai concorrenti del reality il Grande Fratello ha chiesto di dividersi in due gruppi e realizzare un corto e ha scelto come capitani proprio i due attori. L’atteggiamento di Massimiliano Varrese però non è piaciuto a Beatrice Luzzi e ancora una volta si è scagliata contro di lui. Pensa che tratti malissimo le persone e che tolga loro tutta l’espressione creativa per via del suo egocentrismo e del suo egoismo. Poco dopo a Vittorio ha detto che il gieffino le fa davvero paura perché dentro ha qualcosa di spaventoso e lei l’ha subito percepito.

A detta sia Varrese sa che l’ha capito ed è per questo che ha cercato di distruggerla in tutti i modi. Pensa che sia una persona con la quale si deve sempre stare sull’attenti, ha poi aggiunto: “È pesante in tutto quello che fa.” Beatrce Luzzi ha poi concluso dicendo che è pesante anche con le ragazze e le ha fatte uscire tutte.

LEGGI ANCHE -> Massimiliano Varrese, ex gieffina lo critica: “Non mi piace, vedo uno sguardo furbo”