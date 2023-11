Beatrice Luzzi abbandona il GF? Il duro sfogo della gieffina

Non c’è pace per Beatrice Luzzi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sin dall’inizio si è ritrovata spesso al centro di critiche e polemiche, ma continua ad essere uno dei concorrenti che il pubblico ama di più. Nella casa più spiata d’Italia pensava di aver stretto una sincera amicizia con Vittorio Menozzi, il gieffino però l’ha delusa.

Cosa è successo tra loro? Il concorrente le ha rivelato di aver chiesto a Giuseppe il permesso per dormire con lei, a detta sua per rispetto gli ha chiesto se la cosa poteva infastidirlo. A Garibaldi ha anche confidato che l’attrice gli aveva chiesto di nominarlo, le cose però non sono andate così. Beatrice Luzzi è andata su tutte le furie quando lo ha scoperto, al gieffino aveva solo chiesto se aveva nominato Giuseppe. Ha più volte ribadito che non ci sta a passare per quella che dice agli altri chi devono nominare.

Nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo chiacchierando con Massimiliano Varrese. Al gieffino ha detto che Giuseppe dice che lei manipola Vittorio come ha fatto con lui. Ha poi aggiunto: “Questo perché Vittorio che era mio amico si è inventato delle cose su di me. Non posso più fidarmi di nessuno.” La gieffina ha continuato dicendo che lei non riesce a stare da sola, ha bisogno di rapporti umani ed emotività ma ha capito che nella casa questo non è possibile. Beatrice Luzzi si è chiesta come deve fare ad andare avanti, ha poi ammesso che il fatto di essere stata tradita da chi si fidava l’ha destabilizzata. L’attrice al momento è molto delusa, Letizia al Grande Fratello ha rivelato di aver sentito l’attrice che diceva di voler abbandonare il reality. Lo farà davvero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Beatrice Luzzi si sfoga al GF: “Per me è un errore imperdonabile”