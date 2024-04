Beatrice Luzzi al GF come opinionista? Parla lei: “Ruolo nelle mie corde”

Beatrice Luzzi torna a far parlare di sé dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello, dove si è aggiudicata il secondo posto. Moltissimi fan e telespettatori erano convinti che sarebbe stata proprio lei la vincitrice del reality, è stata però definita la vincitrice ‘morale‘ dell’ultima edizione. Nella casa più spiata d’Italia si è resa protagonista di molti battibecchi e di certo non è mai passata inosservata con il suo carattere forte e deciso.

Di recente ha fatto sapere che le piacerebbe intraprendere nuove avventure televisive, più come conduttrice di un programma che come attrice. Intervistata da Superguida Tv ha invece detto la sua in merito alla possibilità di rivederla nella nuova edizione del Grande Fratello nei panni di opinionista. Da poco l’ex gieffina ha incontrato Alfonso Signorini, il loro è stato un pranzo di lavoro? Con ironia ha fatto sapere che si sono visti perché il conduttore le doveva un incontro, ridendo ha poi aggiunto che adesso si aspetta un invito a cena.

Beatrice Luzzi ha fatto sapere che al momento è concentrata sul presente, sta ancora cercando di metabolizzare l’esperienza che si è da poco concluso. Ha però ammesso che non le dispiacerebbe vestire i panni di opinionista al Grande Fratello. In merito a ciò ha infatti detto: “Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde“.

