Paolo Stella rifiutato al GF? Lui fa chiarezza: “Ho incontrato Signorini ma…”

Al centro del gossip nelle ultime ore Paolo Stella, noto per essere un influencer ma anche uno scrittore e attore, in passato ha fatto anche parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto ha rivelato Davide Maggio avrebbe fatto un provino per partecipare al Grande Fratello, ricevendo però un esito negativo.

Nella casa più spiata d’Italia a breve entreranno nuovi concorrenti, sembra però che l’influencer sia stato ritenuto ‘non abbastanza vivace e un po’ egoriferito’. Lo scoop del giornalista ha infastidito non poco Paolo Stella, infatti nelle scorse ore ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza in merito a come sono andate davvero le cose. Ha ammesso di aver davvero incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello ed è stato un incontro conoscitivo molto interessante. Ha poi aggiunto: “Con rammarico ho declinato la bellissima offerta.”

Il motivo del suo rifiuto? Paolo Stella ha fatto sapere che al momento non potrebbe partecipare al reality a causa delle presentazioni del libro in corso ed altri progetti. Ha poi spiegato che c’è un altro impedimento, cioè la sua avversità a raccontare pubblicamente il suo privato.

