Beatrice Luzzi si sfoga al GF: “Per me è un errore imperdonabile”

Beatrice Luzzi è sbottata nelle scorse ore al Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Cosa l’ha fatta andare su tutte le furie? Il fatto che Alfonso Signorini abbia detto ad Alex Schwazer che anche se la clip in cui l’attrice diceva di essere interessata a lui non è stata trovata non significa che lui abbia mentito. Il conduttore ha tranquillizzato il gieffino, che aveva minacciato di lasciare il reality, dicendo che le telecamere non li riprendono sempre.

Piuttosto infastidita la gieffina ha detto che allora chiunque può dire quello che vuole perché il video potrebbe non esserci visto che il Grande Fratello non riprende davvero tutto. Lei crede che sia molto grave che passa questo messaggio, perché tutti allora possono davvero dire ciò che vogliono. A detta sua la regola fondamentale su cui si basa il reality è che i concorrenti sono ripresi 24 ore su 24. Tutto diventa impossibile però se questa premessa viene infranta.

Beatrice Luzzi ha continuato il suo sfogo dicendo: “Ora non ci sono più regole. Chiunque può dire qualsiasi cosa perché forse il video non c’è e non siamo stati ripresi.” Tra le varie cose ha poi detto che questo per lei è un errore davvero imperdonabile.

