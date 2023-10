Giuseppe Garibaldi parla di Beatrice Luzzi al GF: “Mi sono divertito”

È giunta definitivamente al capolinea la liaison nata nella casa del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Lei ha messo un punto al loro flirt quando ha ascoltato gli sfoghi del gieffino in cui diceva che a lei dei suoi figli non importa nulla. In puntata lui ha anche ammesso che in realtà è sempre stato interessato a Samira Lui e non all’attrice.

Durante una chiacchierata con Letizia Peris nella casa più spiata d’Italia lui ha confermato di non aver mai provato un reale interesse per Beatrice. A detta sua la Luzzi è fuori, a Giampiero diceva di lasciarlo solo. Pensa che in fatto di dialettica sicuramente lo frega, ma non certo a livello di dignità e umiltà. Ha poi aggiunto: “Fino a ora ho fatto lo scemo, abbiamo giocato. Volevo divertirmi e mi sono divertito”.

Giuseppe Garibaldi ha poi ammesso di avere paura di uscire se si mette contro di lei ed è per questo che non vuole iniziare una ‘guerra’ con Beatrice nella casa più spiata d’Italia. Al televoto settimanale sono finiti la Luzzi e Massimiliano Varrese, sarà il pubblico a decidere il preferito mandando l’altro direttamente in nomination. Il gieffino è convinto che sarà Varrese a vincere.

