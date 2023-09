GF, Alfonso Signorini bacchetta i concorrenti: “Non nascondetevi”

È andata in onda ieri la quinta puntata del Grande Fratello, reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo tutto quello che è successo durante la precedente edizione sono stati apportati diversi cambiamenti al programma, per evitare trash e comportamenti poco adeguati. Con tutte le limitazioni riservate ai concorrenti però non si è ancora creata nessuna dinamica.

Ieri sera il noto conduttore ha un po’ bacchettato i gieffini per fargli capire che essere educati non significa non poter essere comunque se stessi. Dall’inizio del reality sono passati venti giorni, lui ci ha tenuto a precisare che sono tutti educati come piace a loro, pensa però che educazione significhi anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione. A detta sua possono manifestare le loro idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi.

Rivolgendosi ancora agli inquilini della casa più spiata d’Italia Alfonso Signorini ha poi detto: “L’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso.” Quello del conduttore è stato un modo per far capire loro che in questo modo risultano noiosi. Il fatto di essere educati va bene, ma questo non deve impedire loro di essere veri e pronti ad ogni possibile confronto e scontro.

