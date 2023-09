GF, Massimiliano Varrese duro contro Beatrice: “Stupidità e ipocrisia”

Battibecchi e colpi di scena al Grande Fratello non mancano mai, ieri sera c’è stato uno scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Nuzzi. Il motivo? È iniziato tutto quando l’attrice ha definito il gieffino un ‘bluff’. Lei non crede alla sua ricerca di spiritualità e condivisione, pensa che sia una persona individualista e concentrata su se stessa.

Durante la pubblicità l’attore si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura dicendo che per fortuna è bravo a mantenere il controllo. A detta sua non doveva dire quelle cose di lui, dopodiché ha continuato dicendo che nella vita non c’è rimedio a due cose, la morte e la stupidità e in questo caso si tratta della seconda. Visibilmente infastidito ha detto che la Nuzzi non si merita più nemmeno il suo saluto.

Finita la pubblicità Alfonso Signorini ha chiesto a Massimiliano Varrese di replicare alle parole di Beatrice Nuzzi, lui l’ha subito parlato di ipocrisia. Ha raccontato che la sera prima i due si erano chiariti, poco dopo però l’ha beccata mentre parlava male di lui con altri concorrenti. Ha poi aggiunto: “Mettere in mezzo altre cose si tratta di ipocrisia.” Il gieffino rivolgendosi all’attrice ha concluso dicendo che nella vita bisogna essere sinceri.

