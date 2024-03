Beatrice Luzzi non ha dubbi dopo il GF: “Non ho vinto perché…”

In tantissimi era convinti che sarebbe stata Beatrice Luzzi la vincitrice del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La finale è andata in onda lunedì 25 marzo, a contendersi la vittoria alla fine sono state lei e Perla Vatiero ma è stata quest’ultima ad aggiudicarsi il primo posto con grande stupore da parte di moltissimi telespettatori.

Subito dopo la finale l’attrice ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno sostenuta, lei non ha mai dato il loro supporto per scontato e farà il massimo per ricambiare il loro affetto. Beatrice Luzzi è rimasta nella casa più spiata d’Italia più di sei mesi, tornata alla ‘normalità’ si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 27 marzo.

L’ex gieffina ha chiaramente detto che non crede fino in fondo all’amore tra Perla e Mirko, pensa che si siano riavvicinati perché hanno capito che i telespettatori avrebbero apprezzato. A detta sua hanno giocato in due ed è per questo che hanno vinto. Tra le varie cose ha poi svelato perché non ha vinto lei il Grande Fratello, questo il suo pensiero: “Avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi.