Marco Maddaloni al GF per soldi: le rivelazioni dell’ex gieffino

Marco Maddaloni ha abbandonato il Grande Fratello nella puntata andata in onda lunedì 4 marzo per motivi personali. Quando è rientrato nella casa più spiata d’Italia per annunciare la sua decisione ai suoi compagni di avventura ha detto che non se la sentiva di continuare il suo percorso perché era un momento triste per la sua famiglia.

Mentre era in gioco il padre della moglie, Romina Giamminelli, è venuto a mancare e lui era molto legato al suocero, lo considerava un secondo padre. È stato il doloroso lutto a fargli prendere la decisione di abbandonare il reality. Nella casa più volte aveva detto che per lui il Grande Fratello era un lavoro, a poche settimane dalla sua uscita intervistato dal settimanale Chi ha chiaramente detto di aver partecipato per soldi. Tra le varie cose ha svelato: “Ogni volta che ho partecipato a un reality l’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più.”

Marco Maddaloni ha fatto sapere che prima dell’Isola dei famosi guadagnava 1.400 euro, ha anche detto che i soldi guadagnati in televisione li ha investiti nell’immobiliare. L’ex gieffino ha parlato anche dell’autobiografia che ha scritto, uscirà ad aprile e si intitola ‘All’anima del campione, il messaggio che vuole trasmettere è quello che non si deve mai mollare.

