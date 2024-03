Rocco Siffredi racconta un doloroso momento della sua vita: c’entra il fratello

Da poche settimane è uscita la serie tv su Rocco Siffredi su Netflix, tante sono le dichiarazioni che sta rilasciando nell’ultimo periodo. In un’intervista concessa al Corriere della Sera si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua famiglia, quando era solo un bambino ha vissuto un momento davvero doloroso.

Il noto attore pornografico ha parlato di una ferita che non si è mai rimarginata, a causarla è stata la morte del fratello Claudio. Cosa gli è successo? Era epilettico, mentre dormiva ha avuto una crisi ed è morto soffocato. Lui ricorda bene quel momento nonostante avesse solo sei anni, quel giorno andò una signora che non conosceva a prenderlo all’asilo e lo portò a casa. Lì sentì subito le urla, era sua madre in preda alla disperazione. Ha poi continuato dicendo che il padre quando arrivò capì subito tutto, non ha mai dimenticato lo sguardo che aveva in quel momento.

Rocco Siffredi, tra le varie cose, ha poi aggiunto: “Dall’età di sei anni ho vissuto con una mamma impazzita dal dolore.” Ha anche rivelato che quando la donna gli rompeva le cose addosso pensava che da qualche parte doveva pur sfogare quell’immenso dolore ed è per questo che l’ha sempre capita.

