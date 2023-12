Sara Croce lascerà l’Italia dopo Ballando, parla lei: “Andrò in America”

Sara Croce sta partecipando alla 18esima edizione di Ballando con le stelle, noto programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che in passato aveva già provato a far parte del cast, al terzo tentativo finalmente c’è riuscita. In coppia con il maestro Luca Favilla si sta impegnando moltissimo, ogni giorni devono provare per almeno tre ore ma ha rivelato che per tutti le prove durano di più.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha definito la sua partecipazione al programma come un’esperienza terapeutica, perché quando si balla è necessario far uscire le proprie emozioni per trasmetterle a chi guarda. Per lei questo non è mai stato facile, ha infatti detto: “Ho una sorte di blocco emozionale, grazie a Ballando però ho imparato piano piano ad aprirmi.”

Sara Croce ha poi svelato cosa farà dopo Ballando con le stelle dicendo che andrà in America, prenderà però in considerazioni le proposte di lavoro in Italia se dovessero arrivare. Ha anche rivelato che non vuole dedicarsi solo alla televisione e alla moda, le piacerebbe infatti farsi spazio nel mondo della recitazione ed è per questo che sta studiando. Approdare al cinema le piacerebbe molto, ma ha precisato che il suo futuro non deve necessariamente essere nel mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE -> Beatrice Luzzi vuole ancora lasciare il GF: cosa ha detto nella notte