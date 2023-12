Beatrice Luzzi vuole ancora lasciare il GF: cosa ha detto nella notte

Beatrice Luzzi continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dell’attuale edizione del Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. La scorsa settimana durante uno sfogo aveva manifestato il desiderio di lasciare la casa più spiata d’Italia. Il motivo? Sente troppo la mancanza dei suoi figli e ha paura che per loro possa essere troppo difficile restare lontani da lei per così tanto tempo.

Lunedì sera durante la 26esima puntata del Grande Fratello la gieffina ha avuto la possibilità di incontrare i suoi figli, entrambi le hanno ribadito di restare nella casa e continuare il suo percorso. Le loro rassicurazioni però a quanto pare non sono state sufficienti, nella notte infatti si è lasciata andare ad un nuovo sfogo. Durante una chiacchierata con Monia si è detta convinta che il suo secondogenito non ce la faccia più senza di lei, pensa di aver avuto la conferma dopo averlo visto.

Beatrice Luzzi ne ha parlato anche con Fiordaliso, alla quale ha detto che pensa sia meglio per i suoi figli che lei abbandoni il Grande Fratello. La nota cantante ha provato a farle cambiare idea ricordandole che i suoi figli le hanno detto di non mollare e di andare avanti per non darla vinta a nessuno. Quale sarà la decisione della gieffina? Resterà nella casa più spiata d’Italia o uscirà davvero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

