GF, Beatrice Luzzi verso l’abbandono? Lo sfogo nella notte: “Io mollo”

È andata in onda ieri lunedì 4 dicembre una nuova puntata del Grande Fratello, tra le varie cose abbiamo assistito allo sfogo di Beatrice Luzzi. In confessionale ad Alfonso Signorini ha chiaramente detto che sente troppo la mancanza dei suoi figli. Loro ci hanno tenuto ad incoraggiarla, alla madre hanno detto che vogliono che continui il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Al conduttore la gieffina ha detto che sente la necessità di poterli guardare negli occhi per capire se stanno davvero bene. Si rende conto che tre mesi sono davvero tanti e ha paura che si sta perdendo troppe cose. A detta sua restare al Grande Fratello non è così importante per lei come invece lo è tornare a casa da loro. Ha continuato dicendo che ha fatto la sua esperienza ma ora vorrebbe tornare da loro, teme che a lungo andare il gioca possa incidere troppo sulla memoria della loro famiglia.

Durante la notte Beatrice Luzzi è tornata sull’argomento e si è lasciata andare ad uno sfogo mentre chiacchierava con Marco Maddaloni. Al gieffino ha ribadito la sua intenzione di abbandonare il reality, questo è ciò che ha detto: “Lo dico davvero. Io sono una che molla, io mollo sempre. Al contrario di quello che sembra e che uno può pensare.”

