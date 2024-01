Cristina Marino, storia con Argentero: i genitori di lei non erano felici

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero, i due si dedicano spesso parole speciali e piene d’amore. Qualche anno fa sono convolati a nozze e dal loro amore sono nati due splendidi figli. Ospite di Diletta Leotta nell’ultima puntata del suo podcast ‘Mamma dilettante’ l’attrice si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni.

Alla conduttrice ha detto che prima di diventare genitori lei e Luca sono stati una coppia, hanno fatto i fidanzatini per cinque anni e pensa che questo sia molto importante. A detta sua la vita da genitori è difficile, c’è molta stanchezza, sonno e tante cose da fare. Crede che sia importante avere quel ricordo di cosa erano prima che arrivassero i figli.

Cristina Marino ha 13 anni in meno del marito, proprio a causa della differenza d’età all’inizio i suoi genitori non erano molto felici della sua frequentazione con l’attore. Lei aveva 24 anni quando l’ha conosciuto, prima di lui nessun uomo aveva dormito a casa sua perché il padre è sempre stato molto geloso. Luca Argentero però è piaciuto subito ai suoi genitori non appena l’hanno conosciuto e tutti i timori che avevano sono spariti, dopo la prima cena gli chiesero addirittura di fermarsi a dormire.

