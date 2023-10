Elga Enardu sulla rottura con Diego: “L’amore non basta”

Nelle scorse settimane Elga Enardu sui social ha annunciato la fine del suo matrimonio con Diego Daddi, tramite alcune storie pubblicate su Instagram ha mostrato ai suoi fan di essere andata via di casa. La loro bellissima storia d’amore andava avanti da ben quindici anni e non è noto cosa abbia spinto la coppia a dirsi addio.

Di certo i fan non se l’aspettavano, sui social infatti si mostravano sempre uniti e molto innamorati. Durante la sua ospitata a Casa Sdl l’influencer è tornata a parlare della rottura con il marito, tra le varie cose ha detto: “Ci siamo lasciati perché l’amore non basta. Non c’è stato un tradimento ne da parte mia ne da parte sua.” Nei giorni scorsi qualcuno ha insinuato che Diego Daddi sia gay, l’ex tronista ha negato e ha ribadito che la situazione al momento è delicata e merita un po’ di privacy.

Elga Enardu e Diego Daddi si amano ancora molto, sono state infatti altre le cause della separazione. Lei ha rivelato che la speranza è quella di ricucire il rapporto, ma non è detto che ci riusciranno. Lei ha più volte detto che al momento sta molto male, pensa però che quella di andare via di casa sia stata la scelta giusta. L’influencer ha poi concluso dicendo che a volte andare via è un gesto d’amore, ci ha tenuto anche a precisare che non ci sono stati episodi di violenza e che Diego è una persona meravigliosa.

