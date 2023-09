Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati: “Cuore a pezzi”

Insieme dal 2009 sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi, volti divenuti noti grazie a Uomini e Donne. La loro relazione non era nata negli studi della trasmissione di Maria De Filippi, avevano infatti iniziato a frequentarsi dopo. In tutti questi anni hanno potuto contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan, la notizia della rottura è stata per loro un fulmine a ciel sereno.

Nessuno aveva sospettato una crisi, sui social infatti sono sempre apparsi molto uniti e innamorati. Sembra però che il loro rapporto stia vivendo un momento molto difficile, al punto da decidere di separarsi. Non è noto se la fine della loro storia d’amore sia definitiva, non si conoscono nemmeno i motivi della rottura. Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato una storia su Instagram dove mostra delle valigie, ha poi svelato di essere tornata a casa dei suoi genitori insieme ai suoi cani. Ha fatto sapere di essere leggermente scossa, ma forte.

Elga Enardu nella storia con le valigie ha scritto: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi“. In un’altra storia ha poi promesso di non mollare mai, a detta sua nella sua forza e in quella di chi la ama troverà il coraggio di non lasciarsi andare alla malinconia e allo sconforto nemmeno per un secondo. Sui social non è mancato nemmeno il commento della gemella, Serena Enardu, che ha confermato che per Elga è un momento pesantissimo.

