Lavinia e Alessio, nozze e figli dopo UeD? Parla lui: “L’ho capito quando l’ho vista”

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata qualche mese fa tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino al Trono Classico di Uomini e Donne, dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Sui social si mostrano sempre molto innamorati e complici, tra i loro progetti futuri ci sono già le nozze e metter su famiglia?

A parlare della loro relazione è stato l’ex corteggiatore nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, dove tra le varie cose ha fatto sapere che spesso vizia la fidanzata. A detta sua per renderla felice cerca sempre di darle molte attenzioni e di dimostrarle affetto. Alessio Corvino ha rivelato che sorprende Lavinia Mauro con regali e viaggi e cerca di stare vicino nel quotidiano, aiutandola quando ha dei dubbi e supportandola nei suoi progetti. L’unica cosa che desidera è farla stare bene, anche quando la vede triste cerca sempre di strapparle un sorriso.

Per quanto riguarda la possibilità di convolare a nozze e avere dei figli ha ammesso che ne parlano, ma non intendono al momento bruciare le tappe. I due stanno insieme solo da sette mesi, vogliono viversi la loro storia d’amore e divertirsi insieme. Ha poi aggiunto: “Un figlio con Lavinia? Io le ho già detto che è davvero portata per i bambini, l’ho capito quando l’ho vista giocare con le mie nipoti.” Alessio Corvino p consapevole del fatto che fare la madre è complicato e che un figlio stravolge la vita. Ha poi concluso dicendo che loro sono ancora giovani, al momento stanno pensando a realizzarsi sul lavoro, in futuro si vedrà.

