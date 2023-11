Andrea Cerioli, problemi di salute: l’ex tronista spiega cosa gli è successo

Andrea Cerioli sui social ha aggiornato i suoi tantissimi fan sulle sue condizioni di salute, ancora non sta bene. Ha ammesso di essere esausto da questo periodo, ha spigato che i problemi sono iniziati dopo l’Isola dei famosi. Ai fan ha ricordato che durante il lockdown era ingrassato molto, in Honduras perse 26 kg in 80 giorni ma ne riprede 28-29 in poco più di un mese dopo il reality.

I suoi esami del sangue erano tutti sballati dopo il reality, il suo fegato era grossissimo. Dopo aver curato il curabile è stato bene per mesi, ma nell’ultimo periodo i dolori sono tornati e lo stanno facendo stare davvero male. L’ex tronista ha un calcolo grande poco più di un cm, ma il problema a detta sua non è questo bensì il tanto fango biliare che gliela fa gonfiare non riuscendo a uscire e questo gli causa un grosso dolore addominale, riversando la bile nello stomaco.

In queste settimane si sta sottoponendo a molti esami e controlli, tac ed ecografia hanno confermato il problema alla coleciste. Ai fan ha spiegato: “Ho bile nello stomaco ed un ernia iatale che sicuramente complica il dolore dato dallo scarico di bile nello stesso.” Al momento continua con le cure per pulire la colecisti. Adesso che il quadro è tutto chiaro Andrea Cerioli e la terapia è mirata spera che inizi la discesa così tra circa due mesi potrà dedicarsi solamente alla figlia che sta per nascere.

