Anna Pettinelli, attriti con Maria De Filippi? La prof fa chiarezza

Anna Pettinelli vestirà di nuovo i panni di professoressa di canto nella nuova edizione di Amici, noto talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo ben tre edizioni lo scorso anno aveva detto addio al programma lasciando il suo posto ad Arisa, quest’ultima però quest’anno sarà una delle giurate di The Voice Kids ed è per questo che ha lasciato Amici.

La conduttrice dopo l’addio di Arisa ha richiamato la Pettinelli che ha accettato con grande piacere di tornare nella scuola. In molti continuano a chiedersi se ci siano stati degli attriti tra loro lo scorso anno. A fare chiarezza ci ha pensato proprio la prof di Amici in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Tra le varie cose ha detto: “Se c’è stata una rottura? No, non c’è stato alcun problema, proprio alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto.”

Anna Pettinelli ha continuato dicendo che Maria De Filippi è una comandante d’eccezione, in grado sempre di mettere a proprio agio. A detta sua si è sempre trovata benissimo con lei. In merito al cast della nuova edizione di Amici si è detta certa che sarà un’ottima classe e che di sicuro ci saranno ottimi elementi.

